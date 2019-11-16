البحسني يلغي قرارا اصدره الميسري في وادي حضرموت

وجه محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، اليوم السبت بعدم التعامل مع القرار الصادر عن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري القاضي بتعيين مدير عام جديد لمكتب الهجرة والجوازات في وادي وصحراء حضرموت.

وقال مصدر أمني، إن المحافظ البحسني أمر بإبقاء مدير عام الهجرة والجوازات السابق العميد عبدالماجد البرك العامري، في منصبه وعدم التعامل مع قرار الميسري.

وأوضح المصدر إن المحافظ اعتبر قرار الميسري “لم يمر عبر الأطر القانونية الشرعية”.

وكان الميسري، اصدر الخميس الماضي، قرارا قضى بتعيين بتكليف الرائد مساعد عبدالله بن طالب، مديرا للهجرة والجوازات بوادي وصحراء محافظة حضرموت.

وقوبل قرار الميسري برفض مسئولين امنيين في وادي حضرموت توجيهاته ببدء صرف جوازات وبطائق شخصية، معتبرين هذه الخطوة محاولة لتغيير ديمغرافي في هوية السكان الاصليين لحضرموت.