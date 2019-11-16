البحسني يلغي قرارا للميسري

أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، جنوب شرقي اليمن، السبت، بأن المحافظ فرج سالمين البحسني، أوقف قراراً لوزير الداخلية في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، لعدم قانونيته.

وقال المصدر، إن المحافظ البحسني، ألغى قراراً كان قد أصدره أحمد الميسري، بتكليف مدير جديد لمصلحة الهجرة والجوازات في وادي وصحراء حضرموت، بديلاً للعميد عبدالماجد العامري.

وكان وزير الداخلية أحمد الميسري المتواجد بمحافظة المهرة، قد أصدر قراراً وزارياً رقم (347) قضى بتعيين الرائد “مساعد بن طالب” مديراً عاماً لمكتب الهجرة والجوازات بوادي وصحراء حضرموت، وهو ما اعتبره المحافظ قراراً ملغياً.