عدن 24

البحسني يوجه باستكمال المرحلة الثانية من مشروع كلية الشرطة في حضرموت

7 ديسمبر، 2019
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عدن24 ـ متابعات
وجه محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، باستكمال المرحلة الثانية من مشروع كلية الشرطة في حضرموت.
وتشمل أعمال المرحلة الثانية بناء مبنى للقيادة والإدارة العامة وقاعات دراسية جديدة، ومبنى إضافي لسكن الطلاب وتجهيز ميدان الفروسية وتطوير وتحديث المباني العامة بالكلية.
وتفقد البحسني، صباح اليوم السبت، مقر الكلية، للاطلاع على سير الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم والطلاب بالخطة الدراسية، والتدريبات والتطبيقات العملية التي تؤهلهم للانخراط في أجهزة ومرافق الدولة الأمنية.
ودعا الطلاب، إلى بذل المزيد من الجهد في التحصيل العلمي والانضباط في أداء التدريبات العسكرية الميدانية والمهام الموكلة إليهم.

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