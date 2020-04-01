المشهد اليمني

البحسني يوجه بتدخلات عاجلة لمكافحة الحميات الفيروسية الناتجة عن المنخفض الجوي

1 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

وجه محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت بإعتماد وتنفيذ خطة التدخلات العاجلة لمكافحة حمى الضنك والحميات الفيروسية الناتجة عن المنخفض الجوي الذي شهدته حضرموت مؤخراً ونتج عنه هطول أمطار غزيرة وجريان سيول جارفة أدت إلى إغراق شوارع المدن وقطع الطرقات وجرف المحاصيل الزراعية ونفوق الحيوانات في مختلف مديريات المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة العامة والسكان مدير عام مكتب الوزارة بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري ومدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا محور حضرموت الدكتور ياسر باهشم، أن الخطة العاجلة تتضمن تنفيذ حملات رش ضبابي داخل وخارج المنازل عبر مرشات دخانية ومبيد دلتاميترين السائل وسيتم البدء بتنفيذها في عموم المديريات مطلع الأسبوع القادم.

مشيرين إلى أن المنخفض الجوي الأخير أدى الى تكوين مستنقعات مائية تعد مصدراً من مصادر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك الأمر الذي يؤدي لحدوث جائحات وبائية وخاصة حمى الضنك والحميات الفيروسية الأخرى.

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