البحسني يوجه بتسهيل حركة بواخر الحاويات القادمة للمكلا

وجه محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الأحد، بتسهيل حركة الحاويات والبواخر الواصلة إلى ميناء المكلا، وذلك بهدف تسهيل وتنشيط الحركة التجارية وعجلة الاقتصاد المحلي.

وجاءت توجيهات البحسني خلال اجتماع بمكتبه في المكلا، مع إدارة شركة مدترينيان للملاحة المحدودة العالمية “MSC” الخاصة بنقل الحاويات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور الخاصة بسير عمل الخط الملاحي MSC الذي يمتلك أحدث أسطول ويعمل على نقل الحاويات إلى معظم موانئ العالم.

وناقش الاجتماع مناقشة بعض القضايا المتعلقة بزيادة نشاط الخط الملاحي MSC، وتذليل أي صعوبات تواجه البواخر الواصلة إلى ميناء المكلا.