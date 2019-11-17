المشهد العربي

البحسني يوجه بتسهيل حركة بواخر الحاويات القادمة للمكلا

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 4 دقائق
0 أقل من دقيقة

وجه محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الأحد، بتسهيل حركة الحاويات والبواخر الواصلة إلى ميناء المكلا، وذلك بهدف تسهيل وتنشيط الحركة التجارية وعجلة الاقتصاد المحلي.

وجاءت توجيهات البحسني خلال اجتماع بمكتبه في المكلا، مع إدارة شركة مدترينيان للملاحة المحدودة العالمية “MSC” الخاصة بنقل الحاويات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور الخاصة بسير عمل الخط الملاحي MSC الذي يمتلك أحدث أسطول ويعمل على نقل الحاويات إلى معظم موانئ العالم.

وناقش الاجتماع مناقشة بعض القضايا المتعلقة بزيادة نشاط الخط الملاحي MSC، وتذليل أي صعوبات تواجه البواخر الواصلة إلى ميناء المكلا.

الوسوم
البحسني الحاويات القادمة بتسهيل بواخر حركة للمكلا يوجه

مقالات ذات صلة

Photo of الحوتري يزور المناضل مفتاح عوض للاطمئنان على صحته

الحوتري يزور المناضل مفتاح عوض للاطمئنان على صحته

منذ 33 دقيقة
Photo of الجعيدي يُحذر من مُخطط الإخون لإفشال اتفاق الرياض (تفاصيل)

الجعيدي يُحذر من مُخطط الإخون لإفشال اتفاق الرياض (تفاصيل)

منذ ساعة واحدة
Photo of خلال اجتماعه الدوري.. انتقالي لحج يصدر عدة قرارات جديدة

خلال اجتماعه الدوري.. انتقالي لحج يصدر عدة قرارات جديدة

منذ ساعتين
Photo of الانتقالي يكرم بعض ضباط وأفراد الأمن بمطار عدن

الانتقالي يكرم بعض ضباط وأفراد الأمن بمطار عدن

منذ ساعتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق