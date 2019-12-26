البحسني يوجه منتسبي المنطقة العسكرية الثانية برفع الجاهزية

وجهت المنطقة العسكرية الثانية بحضرموت (شرق اليمن) منتسبيها برفع الجاهزية والاستعداد لأي طارئ قد يحدث في أي وقت وإفشال كل المخططات “الخبيثة” الهادفة لزعزعة الأمن والإستقرار.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، الأربعاء، بقادة وضباط ورؤساء الشعب بقيادة المنطقة الثانية لمناقشة الخطط التدريبية العسكرية للعام 2020م وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ).

وشدد اللواء البحسني على ضرورة “استشعار خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد بشكل عام وصعوبتها وحساسيتها لاسيما وأن الوطن لازال يشهد حربا مع ميليشيا الحوثي الانقلابية والجماعات الإرهابية”.

وأكد على أن العام التدريبي الجديد في كافة الألوية والمواقع العسكرية “يجب أن يكون عاما متميزا ومختلفا عن السنوات الماضية بحيث يركز على رفع الروح المعنوية والتأكيد على الانضباط والتحلي بالأخلاق العالية والحفاظ على الممتلكات العامة”.

ووجه قائد المنطقة العسكرية الثانية بإيلاء مدرسة الفقيد اللواء الركن علي سعيد عبيد الحيقي للقتال، أهمية قصوى والبدء في ممارسة عملها خلال العام القادم 2020م بعد أن تم استكمال الجزء الأكبر من الأعمال الإنشائية الخاصة بها.

وشهدت حضرموت خلال العام الجاري 2019 عمليات اغتيالات وقتل متكررة استهدفت عسكريين وأمنيين ومدنيين.