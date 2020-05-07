اليمن العربي

البحسني يوجه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء بالإلتزام بتنفيذ حظر التجوال (وثيقة

7 مايو، 2020
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البحسني يوجه وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء بالإلتزام بتنفيذ حظر التجوال (وثيقة

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء بالإلتزام بتنفيذ حظر التجوال بحسب قرار السلطة المحلية بالمحافظة.

 

وجاء في توجيه المحافظ:

 

“الأخ / وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء ..المحترم

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

 

الموضوع  : تجاوزاتكم لقرارات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة

 

 نهديكم أطيب تحياتنا متمنين لكم التوفيق والنجاح في مهام أعمالكم الجليلة ..

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه .. ولما تمر به محافظة حضرموت من صعوبات في مجابهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة من قبلنا بما فيها قرار حظر التجوال والمحدد من يوم الخميس 7/5/2020م من الساعة الرابعة عصراً وحتى الرابعة فجراً والموجه لكافة أبناء المحافظة دون تمييز، ولأن محافظة حضرموت محافظة واحدة تحتكم تحت أمر محافظ واحد ولكن ما طالعتنا به وسائل الإعلام بقيامكم بخرق هذا القرار من خلال تعديله .

وعليه.. عليكم التقييد والالتزام بأي قرار يصدر من المحافظ وما عليكم إلاّ تعميمه على الإدارات بمديرياتكم للالتزام به وفقاً وقانون السلطة المحلية ولائحة التنفيذية ونحملكم المسؤولية كاملة عن أي خرق لقرارنا وكما نوجهكم الالتزام بتنفيذه دون أي قيد أو شرط ونخلي مسؤوليتنا اتجاه أي مخاطر قد تنجم بسبب قراركم هذا”.

 

 

 

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