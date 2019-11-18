كريتر سكاي

البدء بصرف مرتبات منتسبي الجيش في تعز

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 3 دقائق
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(كريتر سكاي)خاص:

عقد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري اليوم ، اجتماعا بقادة الألوية والوحدات العسكرية بالمحور، لمناقشة مجمل الأوضاع والتطورات الميدانية والعسكرية بالمحافظة.

وتطرق الاجتماع لمناقشة وضع الجبهات والمعارك التي شهدتها خلالها الايام القليلة الماضية.

كما ناقش الاجتماع آلية صرف رواتب منتسبي الجيش الوطني في جميع الوحدات العسكرية.

وشدد قائد المحور على ضرورة التحلي بالثبات والصمود، ورفع مستوى اليقظة والجاهزية القتالية.

وأقر الاجتماع البدء بصرف مرتبات منتسبي الجيش خلال أربعة أيام إبتداءا من اليوم الأحد.

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البدء الجيش بصرف تعز في مرتبات منتسبي

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