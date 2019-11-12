البدء في تنفيذ مشروعات ضخمة بالمكلا..تفاصيل

شهدت مديرية المكلا، اليوم الثلاثاء، تسليم مجموعة من مواقع العمل لعدد من المشروعات إلى المقاولين المنفذين لتنفيذها خلال الفترات القادمة.

حيث قام المدير العام بمديرية مدينة المكلا المهندس عوض أحمد بن هامل ، برفقة مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية ومدير المكتب الفني بالسلطة المحلية ورئيس قسم المشاريع بالسلطة ، والمهندسين المكلفين بالإشراف على المشاريع، بتسليم مواقع العمل للمقاولين المنفذين.

وشملت قائمة التسليم ،موقع العمل بمشروع إنشاء 6 فصول دراسية مع ملحقاتها، بمدرسة غرير بمنطقة فوة، حيث يأتي المشروع بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المكلا بتكلفة بلغت 268,800 دولار .

كما تم تسليم موقع العمل بمشروع بناء مركز صحي بمنطقة غرب الضيافة بفوة للمقاول المنفذ،ويشمل المشروع بناء مركز صحي من دورين بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المكلا بتكلفة بلغت 157,130 دولار.

وفي نفس السياق سلم المدير العام ، مشروع إنشاء بريد حي أكتوبر بمنطقة الديس للمقاول المنفذ بتكلفة 135،770 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المكلا.

كما تفقد المهندس “بن هامل” سير العمل في مشروع رصف أرض منطقة السدد، ورصف الطريق بالحجر الأسود في أماكن مرور السيول بمنطقة السدد بديس المكلا والذي تموله المنظمة الدولية unops، عبر مشروع الأشغال العامة بمحافظة حضرموت والمهرة وسقطرى.

و قام بن هامل”بتسليم موقع العمل بمشروع إنشاء 6 فصول إضافية بمدرسة القارة الحمراء بمنطقة فلك إلى المقاول المنفذ حيث يأتي المشروع بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المكلا بتكلفة بلغت 216،690 دولار .

كما تفقد السير العمل بمشروع بناء سدود وحواجز مائية بمنطقة البصرة وادي فلك، والذي يتم تنفيذه بتمويل من السلطة المحلية بمديرية المكلا بتكلفة بلغت 73,500,000 ريال يمني .