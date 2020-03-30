البدء في حل اكبر مشكلة تواجه قطاع الصرف الصحي في المنطقة الثانية بعدن

بدأت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في عدن بحل مشكلة تواجه قطاع الصرف الصحي في المنطقة الثانية.

وقال مصدر ل كريتر سكاي بإشراف مباشر من المهندس زكي حداد والمتابعة من قبل المدير العام فتحي السقاف البدء في حل اكبر مشكلة تواجه قطاع الصرف الصحي في المنطقة التانية.

واشار ان المعاناة التي دامت قرابة ستة اشهر والمنصورة والشيخ عثمان ودار سعد تعاني الويلات من طفح المجاري الناتج عن عطب في مضخة المنصورة الرئيسي.

واضاف يعود الى الاهمال المتعمد من قبل مدير الصرف الصحي محمد باخبيرة أن تظل عدن غارقة في مياة المجاري ولا يحرك ساكن كعادته.

وواصل قائلا وكانه عنده تعليمات ان يجعل وضعيت الصرف الصحي في هذا الوضعية لهذا نرجوا من الخيرين الصحفين أنا لايسكتون على هذا التخريب المتعمد.

واختتم قائلا نطالب في تشكيل لجنة بمعرفة من المعرقل وله مصلحة في تعطيل مضخة المنصورة وأيضاً مسالة محمد باخبيرة عن سبب حل المشكلة الكبيرة التي نعاني منها.