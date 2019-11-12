البدء في صيانة محطة صلاح الدين التحويلية بالعاصمة عدن (صور)

قامت صباح اليوم الثلاثاء، المؤسسة العامة للكهرباء، في البدء في صيانة محطة صلاح الدين التحويلية بالعاصمة عدن.

حيث باشرت الطواقم الفنية والهندسية في إدارة النقل 33ك.ف بعملية صيانة المحطة التحويلية بعدن.

وتقوم المؤسسة العامة للكهرباء مؤخرا بأعمال الصيانة لعدد من محطات التحويل ضمانا لاستقرار التيار وعدم حدوث أعطال في هذه المحطات وخاصة في أوقات الذروة.

وتأتي أهمية برامج الاختبارات والصيانة الوقائية بهدف الاكتشاف المبكر لعوامل التلف في المعدات والآلات الكهربائية ومعالجة أسبابها تجنبا للمخاطر التي قد تؤدي إلى الانهيارات أو فصل التيار الكهربائي.