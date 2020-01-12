البدايات مختلفة …. تشافي وزيدان لا مقارنة بينهم

هاي كورة- لا يوجد مقارنة بين تشافي مدرب السد القطري وزين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد في مسألة تدريب فريق كبير ويعاني من مشاكل عديدة.

ويعد برشلونة والريال من أكبر الفرق في العالم ولا يجوز الاستهتار

بيهم فلهم قاعدة جماهرية عريضة على مستوى العالم.

ويرى مشجعي برشلونة أن عندما قبل زيدان بتدريب الملكي

كان يمتلك خبرة كبيرة منذ 2011 بعمله تحت يد كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو من

أفضل المدربين في العام ، أما تشافي فيخوض أول تجربة له في التدريب منذ أشهر قليلة.