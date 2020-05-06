البرازيلي دانى ألفيس يحتفل بعيد ميلاده الـ37



يحتفل اليوم الأربعاء داني ألفيس نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ولاعب ساو باولو والمنتخب البرازيلي الحالى، بعيد ميلاده الـ37، حيث إنه من مواليد 6 مايو 1983.



بدأ ألفيس مسيرته الكروية مع نادي باهيا في دوري الدرجة الثانية البرازيلي عام 2001، قبل أن ينتقل إلى فريق إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2002/2003، وخلال هذا الموسم تألق اللاعب مع منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم للشباب 2003، كما اختير من بين أفضل 3 لاعبين بالبطولة، لينتقل بعد ذلك إلى إشبيلية بشكل دائم، ويستمر مع الفريق حتى عام 2008، لينضم بعدها إلى العملاق الإسباني برشلونة، في صفقة بلغت 23 مليون يورو، كأغلى مدافع في العالم في ذلك الوقت، واستمر اللاعب رفقة الفريق الكتالوني حتى عام 2016.



وانتقل ألفيس إلى يوفنتوس في 27 يونيو 2016، واستمر معهم لموسم واحد فقط، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في 12 يوليو 2017، ولعب الفيس رفقة النادي الباريسي موسمين، ثم عاد الى موطنه الأصلى في 2 أغسطس 2019، عن طريق الانتقال إلى صفوف فريق ساو باولو البرازيلى، الذي يلعب ضمن صفوفه حالياً، ومن المفترض أن يستمر معه حتى نهاية 2022.









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