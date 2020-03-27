البرازيلي كوتينيو يقترب من العودة للبريميرليج عبر بوابة إيفرتون



اقترب البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني المُعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، من العودة لمدينة ليفربول والبريميرليج، عبر بوابة إيفرتون الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وكشفت تقارير صحفية بعدم اقتناع النادي البافاري بتفعيل بند خيار الشراء في عقد إعارة كوتينيو من برشلونة، والذي تبلغ قيمته 120 مليون يورو، في ظل المستويات الباهتة التي يقدمها منذ الانتقال إلى صفوفه في الصيف الماضي.



وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، في تقرير لها أن سعي برشلونة للتخلص من اللاعب على سبيل الإعارة سيجعل إيفرتون وجهة مثالية بالنسبة له، مثله مثل البرتغالي أندريه جوميز، الذي انضم إلى “التوفيز” معارا في 2018، قبل الانتقال بشكل نهائي في الصيف الماضي، خاصة أن الانتقال على سبيل الإعارة لن يكبد إدارة إيفرتون مبلغا مالياً كبيراً، بينما سيمنح كوتينيو فرصة اللعب بشكل أساسي، وهو ما يجعل الصفقة واردة الحدوث.



وفي حالة انتقال كوتينيو إلى إيفرتون، فإنه سيعود إلى مدينة ليفربول، والتي تواجد فيها بين عامي 2013 و2018 مع “الريدز”.



وسبق لكوتينيو أن خاض تجربة رائعة بقميص ليفربول بين عامي 2013 و2018، حيث شارك في 201 مباراة، سجل خلالها 54 هدفا وصنع 45، قبل الانتقال إلى برشلونة في يناير 2018.



يُذكر أن العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أبدت اهتمامها بالتعاقد مع كوتينيو في الصيف المقبل، على رأسها توتنهام ومانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي.







