البراق يسحب منشوراً اتهم فيه اعلامي كبير بالتجسس

السودان اليوم:

سحب المستشار الصحافي لرئيس الوزراء البراق النذير الوراق منشوراً على صفحته الرسمية بالفيس بوك اتهم فيه، قيادي بإحدى المؤسسات الاعلامية الكبرى بالجاسوسية. وقال البراق في منشور له قام بسحبه لاحقاً: (التجسس وتمرير أجندات الدول الأخرى فوق الأجندة الوطنية فجور ما بعده فجور. ومن يتجسس على بلاده، مهما اقنع نفسه بأن في عمله هذا خير فهو شر!! وسيبقى أبد الدهر وعلى طول تاريخه وتاريخ أسرته وصمة و … جاسوس. تعديل: مؤسسة اعلامية كبرى تسمح لأحدهم بأن يكون على رأسها وأنا عليه من الشاهدين).

وبعد سحب المنشور عاد البراق ليكتب التالي: (سحبت المنشور لتقديرات عديدة ليس من بينها عدم الافصاح كلياً فهذا شأن قومي وأكبر من وظيفة ومنصب وسنجهر بالحق ولو على رقابنا سيف .. هذه الثورة نتاج تضحيات عظيمة ودماء ودموع ونحن جميعنا إن لم نحرسها ونصونها من الغيلان فلا كنا ولا بقينا .. ح زكتب عن موضوع الجاسوسية وتجربتي مع أربابها خلال الشهور الماضية وبالتفصيل وفي الوقت المناسب .. حاجة تانية: دي صفحتي الشخصية وأكتب فيها ما يخصني ويخص مواقفي وبلدي ولا تخص أي جهة أخرى. التوقيع البراق النذير الوراق .. مواطن سوداني).

صحيفة الانتباهة