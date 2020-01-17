البركاني يبحث مع سفير الإتحاد الأوروبي جهود تنفيذ إتفاق الرياض

بحث رئيس مجلس النواب، الشيخ، سلطان البركاني، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الأوربي لدى اليمن بلادنا، هانس جروندبرج، جهود تنفيذ إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية، حسبما ذكرت وكالة سبأ الرسمية .

وخلال اللقاء، استعرض البركاني الخطوات والإجراءات بخصوص تنفيذ اتفاق الرياض.. منوهاً بجهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية الذين يشرفون على تنفيذ الإتفاق على الأرض.

وتطرق البركاني إلى المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني جراء الإجراءات التعسفية لميليشيا الحوثي الإنقلابية والتي كان أخرها إيقاف التداول بالعملة المحلية الرسمية وسحبها من السوق في خطوة استهدفت افقار المواطن .. مشيراً إلى أن الميليشيات قامت ايضاَ بإلغاء البطاقة الضريبية لعدد كبير من التجار، وفرض قيود على الحريات الشخصية للرجال والنساء ونهب المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب اليمني وغيرها من الإنتهاكات.

وأشار البركاني الى تنصل مليشيا الحوثي من تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة ونكثها لكل المواثيق وعدم تنفيذ كل القرارات والاتفاقات .. مشدداً على أن المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية والمجتمع الدولي مطالب اليوم بمضاعفة الجهود لإخراج اليمن من هذا الوضع وتخفيف معاناه الشعب اليمني.

وجدد البركاني التأكيد على أن القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية حريصة كل الحرص على السلام الشامل والعادل المستند الى المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية وخصوصاً القرار 2216 ، مثمناً الجهود التي تبذل في دعم ومساندة اليمن.

من جانبه، اكد سفير الاتحاد الأوربي على أهمية إتفاق الرياض والجهود التي تبذلها الأطراف الموقعة عليه والمملكة العربية السعودية لتنفيذه على الأرض .. مؤكداً رفض المجتمع الدولي للتعسفات التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية وتستهدف الوضع الإقتصادي والإنساني في اليمن .

