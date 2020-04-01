البركاني يطالب بحماية دولية لقيادات المؤتمر الشعبي

@ عدن، نيوزيمن، خاص:

السياسية

2020-04-01 21:37:35

طالب رئيس برلمان الشرعية – الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتوفير الحماية للقيادات المؤتمرية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- خصوصًا بعد تزايد أعمال الاعتداءات عليهم ومحاولات الاغتيال التي يتعرضون لها بشكل مستمر.

جاء ذلك في رسالة عاجلة بعثها الشيخ البركاني، اليوم، للمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، عقب محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها القيادي المؤتمري أمين جمعان، في العاصمة صنعاء ظهر الأربعاء، وفقاً لما ذكره بيان نشره البركاني في صفحته على الفيسبوك ورصده نيوزيمن.

وكان رئيس البرلمان – الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- أجرى اتصالًا هاتفيًا للاطمئنان على صحة رجل الأعمال والقيادي المؤتمري أمين محمد أحمد جُمعان، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال ظهر اليوم في أحد شوارع صنعاء من قبل مسلحين خارجين عن النظام والقانون.

وعبر البركاني عن تضامنه الكامل مع جمعان واستنكاره الشديد لهذه الجريمة البشعة التي نفذتها عناصر إجرامية هدفها النيل من الشخصيات الوطنية، مبتهلا إلى الله العلي العظيم أن يمن عليه بالشفاء العاجل.