البركاني يلزم المبعوث الأممي بموقف واضح ويهاتف محافظ وقائد محور تعز

@ المخا/تعز، نيوزيمن:

السياسية

2020-04-05 23:35:01

أكد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، أن المرونة التي يبديها المجتمع الدولي تجاه الجرائم المتوالية لمليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، قد شجعتهم على ارتكاب المزيد منها.

وخلال اتصال هاتفي أجراه مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، دعا البركاني الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، إلى أخذ مواقف واضحة، وإلى إدانة الجريمة الإرهابية التي نفذتها المليشيات الحوثية بقصف سجن النساء بتعز وأسفر عن العديد من القتلى والجرحى من النساء السجينات.

>> المقاومة الوطنية تدين مجزرة الحوثيين في سجن النساء بتعز

مشيراً إلى أنه، وفيما العالم كله يقف أمام جائحة كورونا ويتوحد لمواجهتها، توجه عصابة الحوثي المجرمة أسلحتها للقتل والدمار في تعز ومارب والجوف، وتهدم المنشآت المدنية، وتستهدف النساء والأطفال والأحياء الآهلة بالسكان، دون وازع من ضمير أو أخلاق.

كما أجرى الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اتصالات هاتفية مع محافظ تعز وقائد المحور، وحث على إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين وتوثيق الجريمة الشنيعة المنافية لكل القيم الإنسانية والدينية والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المنشآت المدنية.

مؤكداً أن الحوثيين بتلك الجريمة النكراء؛ لم يأتوا بجديد غير ما عرفه عنهم اليمنيون ومعهم العالم من إجرام والضرب عرض الحائط بكل القيم والأخلاق والمروءة والقوانين والشرائع السماوية، فالمليشيات تعتقل النساء في المناطق التي تحتلها وتمارس ضدهن أبشع جرائم التعذيب، وتطال النساء في المناطق الخارجة عن سيطرتها بالقذائف والصواريخ لذات الأهداف القذرة، مؤكداً على أنها جرائم حرب مكتملة الأركان.