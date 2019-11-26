البرلماني "عبده بشر" يفعم الحوثيين برسالة مزلزلزلة ويعلن التحدى من قلب صنعاء

شن عضو مجلس النواب البرلماني الشاب عبده محمد بشر هجوم صاعق على ميليشيات الحوثي ووصفهم بالفاسدين قائلا انهم يرعبون الناس ولايجرؤون على مواجهة الناس والبحث عن مصالح الناس لوقف الفساد ومحاربة الفاسدين.

جاء ذلك في منشوره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ننشره كما جاء:

بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوان الاعزاء من المتحوثين والذين يقولون انهم من انصارالله رغم ان قيادات انصارالله ينفون انهم منهم والذين يتبنون حملات تشويه واستهداف ممنهج ضد جميع من يتكلم اويرفض الفساد والفاسدين وينقل معانات المواطن اليمني وينطلق من منطلق المصلحه الوطنيه العليا للبلاد فتارة يتهمونهم بالخيانه والعماله وتارة بممارسة الفساد وتارة بالتهديد بالقتل وتارة وتاره وللتوضيح عندمانتكلم نحن والكثير من الاحرار والشرفاء

نتكلم بإسمنا وصفتناوعبر قبة البرلمان وليس من وراء حجاب كما يعمل البعض وعندمانمارس عملنا من خلال البرلمان وغيره نثبت بالادله القاطعه مكامن الخلل والفساد والفاسدين ولانتكلم اوننشر مثلمايعمل البعض من المرجفين والخائفين على كرسي السلطه فتارة يأتي منشورباسم مستعاروبصفحه مزوره ومنشور بدون اسم اذا كان هؤلاء لايمتلكون الجرأه في الكشف عن هوياتهم فكيف ننتظرمنهم محاربة الفساد والفاسدين ياجن صححوا انفسكم وحاسبوا قبل ان تحاسبوا في الدنيا والاخره محاربة الفسادبحاجه الى تصحيح الذات ومحاربة النفس وتعصب البطون عن الاموال الحرام والكف عن انتهاك الاعراض و الحرمات واذلال ابناء الشعب.

وكذلك المواجهة العلنيه اذا كانت لديهم اثباتات على اي شخص امامن وراء حجاب هذا غير مجدي امانحن والكثير من الاحرار والشرفاء والوطنيين لا نطلق الا من منطلق المصلحه الوطنيه العليا لليمن الارض والانسان الامر الذي يجهله البعض من اولئك الذين يحسبون كل صرخة عليهم ويقومون بالتباكي وتشويه واستهداف الشرفاء والاحرار والوطنيين والواقفين ضدالعدوان وتعرضوا لشتى انواع الاستهداف الخارجي والداخلي ورفضوا المغريات والمصالح الشخصيه ورفضوا التطبيل للفسادوالفاسدين والناهبين والمتآمرين واستهدافهم وبدون اي دليل جريمة يعاقب عليها الدستوروالقانون والتاريخ .

لم ولن يرحم وعليه فإننا نحذر من الكبر والغرور والظلم والتلذذ بمعاناة المواطن اليمني والانطلاق من ومااوريكم الا ماارى هذامنطق الجاهلية الاولى ومصير هؤلاء معلوم ومحتوم وفق نصوص كتاب الله جل وعلى ومن يلوحون بانهم الفئة الناجيه وليسوا بشرا وانمايأتيهم الوحي فهذا امر يجعلنانشفق عليهم والوقوف ضدهذه الافات التي فتكت باليمن الارض والانسان بحاجه الى جهود كل اليمنيين دون استثناء وبريق السلطه زائل لامحاله فالله قادر على كل شيء فلايغرنكم بالله الغرور وليس بعدالعسر الا اليسر امااناالفقير الى الله عبده بشر قلناها كرارا وتكرارا اننامستعدون للمحاكمه اذا ثبت اننا فاسدين اوناهبين للمال العام اومتآمرين على الوطن والمواطن اوعملاء وهنالك طرق نرى انها سليمه لفضح اي شخصيه منها

١- مستعدون لمناظره حيه تبث وتنشرعبرجميع الوسائل الاعلاميه ولايقبل منااي توضيح اورد الا بالادله والاثباتات والوثائق

٢- سوف نواصل عملنا عبر السلطة التشريعيه والرقابيه (مجلس النواب)والايام كفيله بفضح الفاسدين والمفسدين والمتسترين والداعمين والمتآمرين ووووووووووو

٣- ان يخلع المذكورين القناع بدل لعب الجهال ويقدموا اي شيء يريدونه عبر القضاء اوالاجهزه والسلطات الرقابيه وكلهابأيديهم وتشكل محكمه علنيه يخضع لها الجميع دون استثناء من اكبر كبير الى اصغر صغير ومن ثبت دعمه اوتورطه في قضايافساد اوخان وطنه وامته اواستغل دماء الشهداء وآلام الجرحى ومعاناة المواطنين وسعى في الارض فسادا يحاكم محاكمه علنيه وشفافه وبوضوح على مرأى ومسمع من الشعب اليمني العظيم ليتضح الخبيث من الطيب

٤- حددوا الطريقه التي تناسبكم شريطة ان تكون علنيه ونحن جاهزون وبمشيئة الله وعونه وايماننا واحساسنا ومعايشتنا لكل مايعانيه الوطن والمواطن نعدكم ومعناجميع الاحرار والشرفاء والوطنيين ومن مختلف شرائح المجتمع اليمني ان نضل ونستمر في التصحيح وكشف الاقنعه ومحاربة الظلم والفاسدين والمتآمرين ومن هم سُبع يأكلون اكل الناس والاتفاقات والتسويات بين الاطراف المتصارعه والمتحاربه على السلطه سوف تكشف الكثيروالكثير وسوف تضع النقاط على الحروف ومن هو مع قضايا الوطن والمواطن ومن ضدها ومتوكلون على الله فهوحسبنا ونعم الوكيل

بتاريخ

٢٠١٩/١١/٢٢م