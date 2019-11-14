البرلمان يبعث وثيقة الى رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك .. تفاصيل+صورة





كشفت هيئة رئاسة مجلس النواب الأربعاء، عن موعد عقد جلسة البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد).

وقال رئيس المجلس “سلطان البركاني” في مذكرة بعثها لرئيس الحكومة “معين عبدالملك” إن المجلس سيعقد جلساته في ديسمبر المقبل بالعاصمة المؤقتة عدن داعياً الحكومة إلى تقديم الموازنة العام للعام المقبل للمجلس.

وأشار إلى أن طلب المجلس جاء استنادا لأحكام المادة (165) الفقرة (أ) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تقديم الموازنة العامة للدولة قبل شهرين من السنة المالية.

ودعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقديم الموازنة العامة للدولة خلال انعقاد مجلس النواب في شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة المؤقتة عدن ليتسنى للمجلس دراستها ومراجعتها في الوقت المحدد.



