البرنامج السعودي لإعادة الاعمار اليمن يقر تنفيذ مشاريع رياضية بعدن

اطلع القائم بأعمال مدير البرنامج السعودي لإعادة الاعمار في اليمن نجيب حميد، والقائم بأعمال وكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة محسن علي بيبك صباح اليوم الاحد على حجم الاضرار التي تعرض لها ملعب 22مايو بعدن، وتفقدا سير اعمال اعادة التأهيل صالة الشهيد علي اسعد مثنى وبيت الشباب التي يتم تنفيذها على نفقة وزارة الشباب والرياضة.

وخلال الزيارة وجها حميد وبيبك على اعداد دراسة لإعادة تأهيل ملعب 22 مايو من قبل المختصين على ان يتم رفعها للبرنامج من اجل دراستها واقرارها.

وعبر وكيل قطاع المشاريع بوزارة الشباب والرياضة عن شكره للمملكة العربية السعودية ولبرنامج اعادة الاعمار على سرعة استجابته وتفاعله مع المشاريع المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، مؤكدا حرص وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالي الوزير نايف البكري على تهيئة كل الظروف لإنجاح هذه المشاريع التي سيعود انجازها بالنفع على شباب ورياضيي بلادنا.

وقال القائم بأعمال وكيل قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة محسن بيبك ان البرنامج السعودي لإعادة الاعمار في اليمن اعتمد فرش ترتان وتكييف وانارة للصالة الرياضية المغلقة (صالة الشهيد علي أسعد)، وتركيب انارة جديدة لملعب الحبيشي مع تركيب شاشة جديدة.واكد بيبك ان البرنامج وافق مبدئيا على تأهيل ١١ ملعبا شعبيا في العاصمة عدن بحسب احتياجات كل ملعب كي يتمكن الشباب من ممارسة الرياضة بملاعبهم الشعبية حتى تكون جاهزة قبل شهر رمضان المبارك.وتتنوع اعمال تأهيل الملاعب الشعبية بين تعشيب و إنارة بالطاقة الشمسية، وبناء الأسوار والمدرجات.