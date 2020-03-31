البرنامج السعودي لإعمار اليمن يقدم سيارات إسعاف وصهاريج نقل مياه لمأرب

تسلمت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ثلاث سيارات إسعاف بكامل معداتها وصهريجي نقل مياه من الحجم الصغير في إطار حزمة المساعدات المقدمة للقطاع الصحي بالمحافظة من قبل البرنامج والتي شملت تجهيز ثلاث غرف عمليات مشددة وجهاز أشعة مقطعية، استفادت منها هيئة مستشفى مأرب العام بالمدينة، ومستشفى كرى العام بالوادي، ومستشفى 26 سبتمبر بالجوبة.

وخلال عملية التسليم ثمن محافظ مأرب سلطان العرادة ما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساندة ودعم سخي لليمن حكومة وشعباً في ظل انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة وتدميرها لكل ما كان يمد الإنسان اليمني بالحياة.

وأشار المحافظ العرادة إلى أن المساعدات الطبية التي تتسلمها السلطة المحلية اليوم هي جزء من حزمة مساعدات سلمها جزء منها البرنامج سابقا وتدشينا لمساعدات قادمة ضمن الدعم الذي يقدمه برنامج إعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة للمحافظة.

من جانبه أكد قائد التحالف العربي بمحافظتي مأرب والجوف اللواء عبدالحميد المزيني، تشديد قيادة المملكة على تقديم الدعم والمساندة لليمن حكومة وشعبا انطلاقا من عمق العلاقات بين البلدين والمصير المشترك كون امن اليمن من أمن المملكة.. مشيراً إلى استمرار الدعم والمساندة في مختلف المجالات ودعم مشاريع التنمية واعادة الاعمار في المحافظات اليمنية ومنها محافظة مأرب.