البرنامج السعودي لاعمار اليمن يعلن تعليق عمله مؤقتا بعدن عقب تعرض العاملين فيه لاعتداء

اعلن مسؤولون في البرنامج السعودي لاعمار اليمن تعليق عملهم مؤقتا بمدينة عدن عقب تعرضهم لاعتداء مسلح.

وقال المسؤولون في افادة خاصة لصحيفة عدن الغد ان طاقم البرنامج تعرض صباح السبت لاعتداء من قبل قوة مسلحة تقول انها من المقاومة.

واشار المسؤولون الى ان الطاقم كان يقوم بشفط مياه المجاري وتنظيف الشوارع حينما تعرض للاعتداء.

وابدى العاملون اسفهم لما تعرضوا له مشيرين الى ان اليات البرنامج نهبت كما نهبت مستلزمات الطاقم موضحين ان تعليقا مؤقتا للعمل تم حتى يتم وقف مثل هذه الاعتداءات..

Advertisement