البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل‬⁩ سحب المياه ورفع مخلفات السيول في عدن.

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن‬⁩ أعماله الاغاثية للتخفيف من آثار واضرار سيول عدن.

حيث استكملت فرق البرنامج السعودي أعمالها اليوم بسحب المياه وإزالة المخلّفات وفتح الطرق الداخلية والرئيسية داخل المناطق السكنية في مديرية خورمكسر و الشيخ عثمان ومنطقة بئر فضل، ومخيم النازحين في زهرة خليل.

هذا وقد بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتوفير إمكانياته لإغاثة محافظة عدن مساء الثلاثاء وإنقاذ المواطنين من أضرار السيول عبر تنفيذ تدابير عاجلة لتصريف المياه وفتح الطرق الرئيسية استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات آثار السيول التي شهدتها المحافظة.

حيث أعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطط عمل لتنفيذ تدخلات لإغاثة أهالي عدن لتجاوز تبعات وأثار الأمطار في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن.



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