عدن الغد

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل‬⁩ سحب المياه ورفع مخلفات السيول في عدن.

23 أبريل، 2020
0
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يواصل‬⁩ سحب المياه ورفع مخلفات السيول في عدن.

يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن‬⁩ أعماله الاغاثية للتخفيف من آثار واضرار سيول عدن.
حيث استكملت فرق البرنامج السعودي أعمالها اليوم بسحب المياه وإزالة المخلّفات وفتح الطرق الداخلية والرئيسية داخل المناطق السكنية في مديرية خورمكسر و الشيخ عثمان ومنطقة بئر فضل، ومخيم النازحين في زهرة خليل. 
هذا وقد بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتوفير إمكانياته لإغاثة محافظة عدن مساء الثلاثاء وإنقاذ المواطنين من أضرار السيول عبر تنفيذ تدابير عاجلة لتصريف المياه وفتح الطرق الرئيسية استجابة لنداء الاستغاثة الذي أطلقته الحكومة اليمنية لمواجهة تداعيات آثار السيول التي شهدتها المحافظة.
حيث أعد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خطط عمل لتنفيذ تدخلات لإغاثة أهالي عدن لتجاوز تبعات وأثار الأمطار في عدد من مديريات العاصمة المؤقتة عدن.
 

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
البرنامج السعودي السيول المياه اليمن سحب عدن في لتنمية مخلفات وإعمار ورفع يواصل

إقرا أيضا

Photo of محافظ شبوة يوجه تعميماً بخصوص رفع صوره في المؤسسات الرسمية والمشاريع التي يفتتحها

محافظ شبوة يوجه تعميماً بخصوص رفع صوره في المؤسسات الرسمية والمشاريع التي يفتتحها

23 أبريل، 2020
Photo of مدير تربية حضرموت يشيد بتدخلات منظمة اليونيسيف في القطاع التربوي والتعليمي بمديريات المحافظة

مدير تربية حضرموت يشيد بتدخلات منظمة اليونيسيف في القطاع التربوي والتعليمي بمديريات المحافظة

23 أبريل، 2020
Photo of لا يوجد هنالك اي فروقات او اختلافات مابين هذه المدينة ومدينة الاشباح

لا يوجد هنالك اي فروقات او اختلافات مابين هذه المدينة ومدينة الاشباح

23 أبريل، 2020
Photo of ضمن المشاريع التنموية في مديرية الشحر.. فتح مظاريف مشروع الصرف الصحي بحي السلام

ضمن المشاريع التنموية في مديرية الشحر.. فتح مظاريف مشروع الصرف الصحي بحي السلام

23 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق