البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُواجه آثار إعصار كيار بسقطرى (صور)

قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، إنه قام بمواجهة آثار الحالة المدارية كيار في محافظة سقطرى.

وكتب “البرنامج” في تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “قام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمواجهة آثار الحالة المدارية كيار في محافظة سقطرى، وذلك عبر فتح الشوارع الرئيسية والفرعية، وإزاحة المياه عن بعض منازل المواطنين المتأثرة جزئياً، بالتنسيق مع السلطة المحلية في المحافظة”.

وأضاف: “عملت آليات ومعدات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على فتح ممرات مائية في بعض أحياء مديرية حديبوه، وثمّن أهالي محافظة سقطرى لفتة ووقفة البرنامج معهم، موجهين خالص شكرهم إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً”.