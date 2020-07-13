4 مايو

البرنامج السعودي يبدا بأنشاء مدرسة جديدة في عدن

13 يوليو، 2020
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الإثنين – 13 يوليه 2020 – الساعة 01:21 ص بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / متابعات

بادر البرنامج السعودي للتنمية والإعمار، الأحد، بتدشين أعمال إنشاء مدرسة جديدة بالقرب من مدرسة لطفي جعفر في العاصمة عدن.
وقال في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك امتداداً لدعم البرنامج السعودي لتنمية والإعمار لقطاع التعليم‬ بدأت أعمال الإنشاء لمدرسة جديدة بالقرب من مدرسة لطفي جعفر في عدن‬ بسعة 430 مقعد دراسي، مع مرافق علمية تدعم الأنشطة اللاصفيّة، وترفع كفاءة البيئة التعليمية.

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