"البرنامج السعودي" يسحب مياه الامطار ويفتح الطريق الرابط بين حديبوه والمناطق المجاورة لها



عدن تايم/خاص:

تمكن البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن من سحب مياه الامطار المتراكمة في سقطرى , وفتح الطريق الرابط بين مديرية حديبوه والمناطق المجاورة لها

وبحسب افادة المواطنين لـ”عدن تايم” فقد وبدا البرنامج السعودي بالعمل على سحب مياه الامطار منذ ساعات عصر اليوم الجمعة وتمكن اهالي حديبوه من الخروج والدخول بعد ان كان الطريق الرابط ممتلئ بالمياه .

يذكر ان ارخبيل سقطرى شهدت امطارا غزيرة استمرت لثلاثة ايام متواصلة .