البرهاني يلتقي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

السودان اليوم:

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمكتبه بالقصر الجمهوري الاثنين، الاستاذ نصرالدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وأكد الفريق اول ركن البرهان دعم الدولة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بما يمكنها من القيام بواجبها علي الوجه المطلوب فيما يلي تنفيذ برنامج الفترة الانتقالية.

وأوضح مفرح في تصريح صحفي ان اللقاء يأتي في إطار العمل الجاد الذي تضطلع به مؤسسات الفترة الانتقالية ممثلة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء ، خلال هذه المرحلة.

وقال إن اللقاء تناول قافلة البحر الأحمر لرتق النسيج الاجتماعي وبناء السلام وورشة تدريب الأئمة والدعاة.

وأضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن اللقاء بحث سبل عبور المرحلة المهمة التي تشهدها البلاد فيما يلي فيروس كورونا وتعزيز توعية المواطن عبر المساجد ووسائل الإعلام.