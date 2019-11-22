الخبر اليمني

البرهان: ليس لنا قوات قتالية في اليمن كما يزعم البعض

الخبر اليمني الخبر اليمني منذ 5 دقائق
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البرهان: ليس لنا قوات قتالية في اليمن كما يزعم البعض

│الخبر | متابعات

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عدم وجود قوات قتالية لبلاده في اليمن كما يزعم البعض، مبيناً أن القوات السودانية تتواجد في الحد الجنوبي للسعودية.
وقال البرهان إن القوات الموجودة بالحد الجنوبي ستبقى ضمن التحالف العربي حتى تتحقق أهدافه على الأرض.
ولفت إلى أن علاقات بلاده مع السعودية والإمارات علاقات أخوية وقوية وستتواصل على هذا النحو، موضحاً أن البلدين دعما السودان منذ وقت الاستقلال.
وشدد على أن قوات السودان بالحد الجنوبي جاءت ضد الانقلاب الحوثي الذي يحتاج الكثير من الجهود من أجل القضاء عليه.

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الخبر اليمني

الخبر اليمني

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