تحديث نت

البريقة – تنفيذ حملة تعقيم للشوارع للوقاية من فيروس كورونا

14 أبريل، 2020
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الثلاثاء – 14 أبريل 2020 – الساعة 01:17 ص بتوقيت اليمن ،،،

تحديث نت / خاص .


نفدت مساء اليوم حملة التعقيم الاحترازي للوقاية من فيروس كورونا في مدينة البريقة .

حيت تمت أعمال الرش والتعقيم للشوارع والمتنفسات العامة والأسواق وغيرها .

وقام بتنفيذ الأعمال عمال وموظفي إدارة السلامة والحريق في مصافي عدن وعبر آليات وسيارات المصفاة وبإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية في مديرية البريقة ممثلة بالاخ وليد الحاج علي القائم بأعمال مامؤر البريقة .

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البريقة تعقيم تنفيذ حملة فيروس كورونا للشوارع للوقاية من

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