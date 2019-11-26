البري والرقيبي والسيدو يفتتحون معرض التراث الشعبي في روضة الشروق بعدن

افتتح محمد عمر البري مدير عام المنصورة والأستاذ الرقيبي مدير عام التربية والتعليم بالعاصمة عدن والأخ خالد سيدو مدير عام مديرية صيرة صباح اليوم الثلاثاء معرض التراث الشعبي في روضة الشروق مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

وخلال الافتتاح قاموا ضيوف المعرض بالطواف على المعارض والتي قدمت تراث العديد من المحافظات والمدن.

كما قدم أطفال 14 روضة مشتركة في محافظة عدن الأزياء التراثية والعادات والتقاليد الخاصة لكل مدينة وقرية وعادات الترحاب وطرق إعداد الأطعمة العديد من أنواع والملابس الفلكلورية الخاصة بتلك المحافظات.

كما اقيم حفلاً فنياً شارك فيه العديد من أطفال الرياض المختلفة نالت استحسان الحضور.

حضر الافتتاح الأستاذ رائد طه مدير تربية عدن والأخ علي علوي مدير تربية المنصورة والأخ علي عبيد الصلاحي رئيس مجلس الآباء لمدارس مديرية المنصورة.