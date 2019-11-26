كريتر سكاي

البري والرقيبي والسيدو يفتتحون معرض التراث الشعبي في روضة الشروق بعدن

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 5 دقائق
1 أقل من دقيقة

كريتر سكاي/ثروت جيزاني

افتتح محمد عمر البري مدير عام المنصورة والأستاذ الرقيبي مدير عام التربية والتعليم بالعاصمة عدن والأخ خالد سيدو مدير عام مديرية صيرة صباح اليوم الثلاثاء معرض التراث الشعبي في روضة الشروق مديرية المنصورة بالعاصمة عدن.

وخلال الافتتاح قاموا ضيوف المعرض بالطواف على المعارض والتي قدمت تراث العديد من المحافظات والمدن. 

كما قدم أطفال 14 روضة مشتركة في محافظة عدن الأزياء التراثية والعادات والتقاليد الخاصة لكل مدينة وقرية وعادات الترحاب وطرق إعداد الأطعمة العديد من أنواع  والملابس الفلكلورية الخاصة بتلك المحافظات. 

كما اقيم حفلاً فنياً شارك فيه العديد من أطفال الرياض المختلفة نالت استحسان الحضور. 

حضر الافتتاح الأستاذ رائد طه مدير تربية عدن والأخ علي علوي مدير تربية المنصورة والأخ علي عبيد الصلاحي رئيس مجلس الآباء لمدارس مديرية المنصورة.

تطبيق اخبار اليمن
الوسوم
البري التراث الشروق الشعبي بعدن روضة في معرض والرقيبي والسيدو يفتتحون
كريتر سكاي

كريتر سكاي

مقالات ذات صلة

Photo of محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية العبر ويوجه بتشغيل جميع آبار المياه بالطاقة الشمسية

محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية العبر ويوجه بتشغيل جميع آبار المياه بالطاقة الشمسية

منذ 53 دقيقة
Photo of ائتلاف الخير BCHR يحيي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

ائتلاف الخير BCHR يحيي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

منذ ساعتين
Photo of وزارة النقل اليمنية تستأنف عملها من يوم غداً

وزارة النقل اليمنية تستأنف عملها من يوم غداً

منذ 7 ساعات
Photo of الأرصاد يوجه تنبيه هام لجميع المواطنين ويكشف ما سيحدث خلال الـ24 ساعة المقبلة

الأرصاد يوجه تنبيه هام لجميع المواطنين ويكشف ما سيحدث خلال الـ24 ساعة المقبلة

منذ 7 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق