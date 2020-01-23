البسط على مدرسة بعدن

بسط متنفذون امس الاربعاء داخل مدرسة حكومية بمديرية صيرة في العاصمة عدن.

وشرع متنفذون بالبناء داخل مدرسة الطويلة المحاذية للصهاريج .

وقال شاهد عيان ان بسط تم بالامس داخل مدرسة الطويلة ولم تتحرك الاجهزة الامنية اي ساكن.

وتابع قائلا انهم تقدموا بشكوى الى مدير المديرية خالد سيدو الذي قال انه اتصل لمكتب الامن على ارسال طقمين من اجل ازالة البناء العشوائي ولكن لم تتحرك .

وواصل قائلا ان الاهالي والاباء يحذرون من مغبة التواصل في البسط واذا لم تتدخل قوات الامن سوف يستخدمون القوة مع الباسطين حماية لمدرستهم.

وجاء ذلك في شكوى تقدم به المواطن لوكيل محافظة عدن محمد نصر شاذلي خلال الندوة التي اقيمت صباح اليوم حول اتفاقية الرياض.

واختتم بالقول ان ندعو الاجهزة الامنية على ازالة البناء العشوائي داخل المدرسة .