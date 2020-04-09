البقاء لله

قال تعالى : (( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ )) صدق الله العظيم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى: فخامة الرئيس الوالد المشير الركن / عبدربه منصور هادي حفظه الله ورعاه وكافة آل الدنبوع وذلك بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى العميد الركن/ أحمد علي هادي قائد اللواء 315 مدرع بثمود.

سائلين المولى عز وجل بأن يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته ويلهم كافة اهله وذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

الآسيفون : الشيخ / ناصر مانع بن حدور – وكيل محافظة لحج ، العميد الشيخ/ بسام المحضار – قائد اللواء الثالث مشاة ، العميد/ محمد علي مهدي ( سقراط ) قائد اللواء الثاني دعم وإسناد.