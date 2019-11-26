البكري تشدد على أهمية تحرك المنظمات الدولية بشكل جاد لوضع حد للعنف ضد المرأة اليمنية 

شددت الدكتور ريام محمد حسن البكري مدير عام المركز الوطني للتدريب والبحث العلمي في وزارة الصحة على أهمية قيام المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بتحركات فعّالة وجادة لوضع حدٍّ للعنف الذي تتعرّض له المرأة اليمنية خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا إثر الحروب والأزمات المأساوية المتكررة والتي احالت بحياة المرأة اليمنية إلى جحيم .

جاء ذلك في منشور لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرون من كل عام ، مؤكدة خلاله بأنها ستظلّ حريصة وبشدة على مساندة كل الجهود التي تبذل لمحاربة كافة أشكال أنواع العنف ضد المرأة اليمنية والوقوف معها.

وكما أشادت بكل الخطوات والتحركات التي اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي UIP لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف من خلال دورهم في تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الغير الحكومية لتنظيم أنشطة لدعم اليوم العالمي واعتباره محفلا دوليا .

وكانت الدكتورة ريام البكري قد قامت بقديم التقرير السنوي لعام ٢٠١٩م نيابة عن المرأة اليمنية في العاصمة الأردنية “عمان” في شهر يوليو المنصرم من العام الحالي.

الدكتورة ريام البكري تشدد على أهمية قيام المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بتحركات فعّالة وجادة لوضع حدٍّ للعنف ضد المرأة اليمنية

شددت الدكتور ريام محمد حسن البكري مدير عام المركز الوطني للتدريب والبحث العلمي في وزارة الصحة على أهمية قيام المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بتحركات فعّالة وجادة لوضع حدٍّ للعنف الذي تتعرّض له المرأة اليمنية خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا إثر الحروب والأزمات المأساوية المتكررة والتي احالت بحياة المرأة اليمنية إلى جحيم .

جاء ذلك في منشور لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يصادف الخامس والعشرون من كل عام ، مؤكدة خلاله بأنها ستظلّ حريصة وبشدة على مساندة كل الجهود التي تبذل لمحاربة كافة أشكال أنواع العنف ضد المرأة اليمنية والوقوف معها.

وكما أشادت بكل الخطوات والتحركات التي اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي UIP لحماية المرأة من مختلف أشكال العنف من خلال دورهم في تشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الغير الحكومية لتنظيم أنشطة لدعم اليوم العالمي واعتباره محفلا دوليا .

وكانت الدكتورة ريام البكري قد قامت بقديم التقرير السنوي لعام ٢٠١٩م نيابة عن المرأة اليمنية في العاصمة الأردنية “عمان” في شهر يوليو المنصرم من العام الحالي.