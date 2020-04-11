البكري يوجه رسالة شكر وتقدير للكوادر الشبابية في المحافظات على الجهود الكبيرة المبذولة لمجابهة فيروس كورونا 

ا-نايف زين ناصر – وجه معالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف صالح البكري اليوم الجمعة 19 أبريل 2020م رسالة شكر وتقدير وتحية وإحترام وإمتنان للكوادر الشبابية في مكاتب الشباب والرياضة في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة أثنى فيها على الجهود الكبيرة والجبارة المبذولة في خضم الواجب الوطني والإنساني المتمثل في المشاركة الفعالة والهادفة في الحملة التوعوية الوقائية الطوعية لمجابهة مخاطر وتحديات الجائحة العالمية المتمثلة بفيروس كورونا كوفيد 19 والتي أنطلقت منذ أيام واسابيع مضت ومازالت مستمرة برعاية كريمة من معالي الوزير نايف البكري وزير الشباب والرياضة وفق خطة متكاملة أعدتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان والسلطات المحلية في المحافظات ومكاتب الشباب والرياضة فيها وبمشاركة كبيرة من فئات كثيرة شبابية ورياضية ومبادرات مجتمعية ومنظمات مجتمع مدني وفرق كشافة ومرشدات وفئات أخرى.

الوزير البكري و في رسالته التي بعثها تحدث قائلاً:كوادر مكاتب وزارة الشباب والرياضة ابنائي وبناتي المتطوعين و المتطوعات في كل المحافظات لقد أثلجتم بأعمالكم الشجاعة المبهرة صدور شعبكم وأنتم تبعثون الأمل و لقد قمتم بالواجب وأكثر في التوعية تحياتنا لكم وفخرنا بكم لا تحده حدود وستنجلي هذه الغمة وتخرجون منها مرفوعي الرأس ويكون وطنكم وشعبكم سالمين بأذن الله. الأخوة مفوضي وأبطال الكشافة في المحافظات ليس بغريب عليكم ما قدمتموه فأنتم السباقون دائماً لخدمة مجتمعكم وكذا النموذج الرائع لشباب الوطن وقدمتم ما عليكم ويجب عليكم التقيد بما جاء برسالة المفوض العام للكشافة بإجتناب التوعية الميدانية والاكتفاء بالتوعية الالكترونية ببرامج السوشل ميديا ومافي حكمها وذلك بعد إعلان أول أصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في بلادنا ونحمد الله على عظيم كرمه وندعوه مخلصين أن يحفظ بلدنا من هذا الوباء والبلاء انه نعم المولى ونعم المجيب

نايف صالح البكري /وزير الشباب والرياضة رئيس جميعة الكشافة والمرشدات