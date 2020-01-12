عدن تايم

البكيري: يشدد على تكثيف الجهود للإرتقاء وتقديم الافضل بالجانب الصحي لطورالباحة

12 يناير، 2020
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لحج / صلاح بن غالب

قال عبدالرقيب ثابت البكيري مدير عام مديرية طورالباحه م/ لحج : أن الارتقاء بالخدمات الصحية من قبل مكتب الصحه بالمديرية وجميع العاملين بصحه المديرية ،سواءً بالمستشفى العام وعموم المرافق الصحية بالمديرية خدمة إنسانية علاوةً على أنه وظيفة فتقديم الافضل في الخدمات الصحية ينعكس إيجابياً على أداء الطبيب أو العامل الصحي في مكان عمله
وشدد البكيري : على مستوى الانضباط بالدوام الرسمي في المرافق الصحية وعلى أن يكون العام الحالي 2020 عام الارتقاء بالخدمات الصحية المتاحه وتنفيذ الخطط الصحية المُقَرة لهذا العام ، ومثمناً الدور الكبير الذي تقدمه المنظمات في دعم الجانب الصحي بالمديرية .
ووجه مدير عام المديرية مدير مكتب الصحه بالمديرية الدكتور جميل محمود بحلحلة كافة الإشكاليات المرفوعه من قبل العاملين في القطاع الصحي ووضع المعالجات المناسبة لها .
جاء ذلك في إجتماعه اليوم الأحد بمكتب صحة المديرية لمناقشة التقرير السنوي للعام المنصرم 2019م وإقرار الخطط الصحية للعام الحالي 2020م .
يشار بأن هذا هو أول إجتماع لمكتب الصحه بالمديرية للعام الحالي .
حضر الاجتماع عبدالباسط المصفري مستشار السلطة المحليه بالمديرية والاخوة بالهيكل الاداري لمكتب صحة المديرية

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