المشهد العربي

البلاد السعودية: المملكة تقدم مساعدات إنسانية إلى 80 دولة

20 يناير، 2020
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قالت صحيفة البلاد السعودية، إن المملكة تواصل رسالتها الإنسانية، التي بلغت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ريادة عالمية في برامجها المؤسسية المنظمة التي بلغت مستوى الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة.

وأضافت أن هذا النهج الأصيل ينطلق من المبادئ السعودية المتجذرة في الميدان الإنساني بتقديم العون، وكذلك التنازل عن مليارات الدولارات من ديونها المستحقة للدول الفقيرة، حيث تجاوز إجمالي المساعدات ما يعادل أكثر من 32 بليون دولار.

وتابعت،بلغ عدد المشاريع الإنسانية المقدمة أكثر من ألف مشروع في نحو 80 دولة، والتعاون مع 150 شريكاً من المنظمات الدولية والأممية والوطنية وحكومات الدول المستفيدة من المساعدات من دعم القطاعات الإنسانية والتنموية، حتى أضحت المملكة في مقدمة الداعمين دون أي تمييز، والرقم الأهم في منظومة الجهد الإنساني الدولي.

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