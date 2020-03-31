البلاد: النظام الإيراني يواصل دعم الإرهاب الحوثي ضد المدنيين بالسعودية

سلطت صحيفة البلاد السعودية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء الضوء على الهجوم الحوثي الإرهابي الذي استهدف مدينتي الرياض وجازان عبر صاروخين باليستيين.

وقالت الصحيفة، إنه في الوقت الذي يتوحد فيه العالم ضد فيروس كورونا تتمادى ميليشيا الحوثي في اعتداءاتها وجرائمها الإرهابية التي تستهدف مدن المملكة والمدنيين بصواريخ باليستية إيرانية الصنع ومدعومة من الحرس الثوري الإيراني المصنف في قائمة الإرهاب عالميا.

وأضافت، أن تلك الجريمة النكراء تضاف إلى السجل القاتم من جرائم الحرب الحوثية بحق المملكة والشعب اليمني الذي أطبقت عليه الميليشيا في مناطقها ويتعرض لتفشي فايروس كورونا إلى جانب القتل والتشريد ونهب المساعدات.

وأكدت الصحيفة، أن النظام الإيراني يواصل دعم الإرهاب الحوثي ضد المدنيين في المملكة ، مما يستوجب حزما دوليا قويا لإنهاء العبث بمصير اليمن واستقرار المنطقة والعالم.