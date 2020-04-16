البلاد تفقد (مليون دولار) يومياً بسبب كورونا

السودان اليوم :

توقع الخبير الاقتصادي، بشارة الأمين محمد نور، أن تصل الخسائر المالية جراء الإجراءات الحكومية لمحاصرة فيروس كورونا إلى مليون دولار يومياً وقال إن السودان سيتضرر كثيراً من إغلاق المعابر والإجراءات الأمنية، مما يؤثر على الإيرادات العامة في موازنة الدولة، وانسياب المواد الخام التي تتحول إلى منتجات كاملة الصنع. وأوضح بشارة، لـ(مصادر)، أن الإجراءات ستؤثر على الاقتصاد وميزانية الدولة، إذ سيكون العجز يومياً، بسبب قلة الإيرادات، بجانب التأثير المباشر على الاستثمار الأجنبي، وحركة البضائع والنقل داخل السودان، وحجم النقد المحلي والأجنبي وطالب نور، الدولة بوضع حلول عاجلة تُجنب الاقتصاد السوداني الانهيار، مثل العيادات المتحركة، والآليات المشتركة عبر وزارة الصحة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتتمكن من التحوط، ومحاربة الفيروس والقضاء عليه .