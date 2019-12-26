البلغم في المنام تفسير رؤية البلغم في الحلم

تفسير رؤية البلغم، والبلغم هو سائل يخرج نتيجة السعال والإصابة بالأمراض الصدرية ونزلات البرد ورؤيته في المنام تدل على التخلص من الهموم والمشاكل وعلى الشفاء من الأمراض، وقد اختلف المفسرون في تفسير رؤية البلغم فى المنام سواء كانت الرؤية للعزباء و للمتزوجة و للحامل او للمطلقة وسوف نطرح اليوم من خلال موقع رؤية سنتناول تفسير رؤية البلغم فى المنام بالتفصيل، أستناداً على رأي كبار المفسرين مثل ابن سيرين و ابن كثير او النابلسي او الامام الصادق أو المفسرين من العصر الحديث فتابعونا على موقع رؤية.

تفسير رؤية البلغم فى المنام للإمام ابن سيرين

رؤية البلغم فى المنام للطالب دلالة على نبوغه في العلم

يدل البلغم على الشفاء من المرض .

يدل خروج البلغم من الفم على كثرة المال المجموع ولكن صاحبة ينفقة في اللهو والشهوات والباطل.

خروج البلغم الأسود أو الأبيض من فم عالم يدل على الحكمة والكلمة النافعة للمجتمع والناس المحيطة به.

تفسير رؤية البلغم فى منام الرجل

رؤية خروج خيط أو شعر مع البلغم يدل على طول العمر.

خروج ماء في منام الرجل يدل على الحكمة والعلم والكلام الطيب.

تعثر خروج البلغم من الفم في منام الرجل يدل على الضائقة المالية وعلى تعرضة لكثير من المحن.

رؤية البلغم الأخضر يدل على كثرة اللغو في الباطل وعلى الكلام السيئ وكلام الغيبة والنميمة .

تفسير رؤية البغال في المنام للعزباء

رؤية خروج البلغم في منام الفتاة العزباء يدل على نيل المراد وتخطي المحن والعقبات والراحة بعد التعب والشقاء..

إذا رأت الفتاة أنها تخرج بلغم لونه أبيض من فمها دل على كثرة أعمال الخير والتصدق كما يدل على زوال الهم وإيجاد حلول لمشاكلها.

إذا رأت الفتاة البلغم وكانت طالبة دل على تلقي العلوم النافعة واجتيازها مؤهل علمي .

تفسير رؤية البلغم فى المنام للمتزوجة

إذا رأت المرأة المتزوجة خروج بلغم من فمها فقد يدل ذلك على تخلصها من الهموم والمشاكل وإصلاح العلاقة الزوجية إذا صحب خروج البلغم دماء دل على كثرة المشاكل..

رؤية البلغم الأسود في منام المرأة المتزوجة غير مستحب ويدل على كثرة المشاحنات الزوجية وإذا أخرجت البلغم ولم يراها شخص دل على الصدقة في السر.

بلع البلغم في منام المرأة غير جيد و يدل على شدة المرض أو الموت

رؤية خروج بلغم في منام المرأة للمتزوجة يدل على الشفاء من الأمراض وعلى الغنى والثراء.

تفسير رؤية البلغم في المنام للحامل

رؤية خروج البلغم في منام الحامل يدل على الراحة بعد التعب والمعاناة وعلى تمتع المولود بالصحة الجيدة.

خروج بلغم أبيض من فم الحامل يدل على زوال الخلافات الزوجية وعلى الإستقرار المادي.

تفسير رؤية البلغم فى المنام للمطلقة والأرملة

إذا رأت المرأة المتزوجة خروج بلغم من فمها وشعرت بالراحة فقد يدل ذلك على زوال الهم وتحقيق مرادها في الحياة.

رؤية خروج البلغم من فم المرأة المطلقة والأرملة يدل على الشفاء من الأمراض.

عدم خروج البلغم في المنام

عدم خروج البلغم يدل على الأزمات والمواقف الصعبة التي يتعرض لها الرائي في مشوار حياته.

رؤية البلغم قد يدل على جمع الأموال والتجارة والاستثمار ومنعة أو الفشل في إخراجة من الفم يدل على الخسارة في التجارة وضياع الأموال.

البلغم الاخضر في المنام للعزباء

رؤيا خروج بلغم في منام الفتاة العزباء وكانت في الحقيقة سليمة ومعافى من الأمراض يدل على كثرة الخير وكذلك كرمها وجودها مع الآخرين.

تفسير حلم خروج البلغم من الفم للمتزوجه

إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تخرج بلغم أصفر فهذا يدل على مرض أو متاعب بسبب زوجها أو أولادها.

رؤية الشرقة من السعال قد يدل على موت.

صعوبة خروج البلغم في المنام

رؤيا خروج البلغم في المنام يدل على الخير الكثير وإذا لم يستطع إخراج البلغم دل على المتاعب والهموم وعلى كثرة العقبات والمحن.

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