اخبار السودان اليوم

البنك المركزي يؤكد توفر الأوراق النقدية

19 يناير، 2020
0
بنك السودان

السودان اليوم :

أكد بنك السودان المركزي توفير احتياجات المصارف من الأوراق النقدية بشكل راتب دون أي قيود على كمية السحب للعملاء.

وأشار البنك المركزي في بيان أصدره إعلام البنك اليوم إلى أن موقف الأوراق النقدية بالجهاز المصرفي ممتازة ولا تواجه أي مشاكل وأن عمليات السحب والإيداع تسير بصورة طبيعية دون تدخل من البنك.

وأوضح أن البنك المركزي أصدر منشورا في مطلع العام 2020م تم بموجبه إلغاء إجراءات استثنائية للسقف الشهري للسحب عبر بطاقات الصراف الآلي سرت في العام الماضي.







مواضيع قد تهمك

الوسوم
الأوراق البنك المركزي النقدية توفر يؤكد

إقرا أيضا

Photo of رقابة مُشدَّدَة مرتقبة للأسواق الداخلية

رقابة مُشدَّدَة مرتقبة للأسواق الداخلية

19 يناير، 2020
Photo of البنك لمركزي يؤكد تدفق الأوراق النقدية

البنك لمركزي يؤكد تدفق الأوراق النقدية

19 يناير، 2020
Photo of وزارة الزراعة تكون لجنة لمجابهة الجراد الزاحف

وزارة الزراعة تكون لجنة لمجابهة الجراد الزاحف

18 يناير، 2020
Photo of الشيخ محمد عبد الكريم يدعو لحل حكومة حمدوك

الشيخ محمد عبد الكريم يدعو لحل حكومة حمدوك

18 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق