البنك المركزي يعلن مواعيد صرف المرتبات

اعلن البنك المركزي اليمني عدن جدول سير الأعمال وصرف المرتبات في البنك المركزي المركز الرئيسي – عدن ، للاسبوع الحالي على النحو التالي:

يوم الاحد

– الكهرباء .

– المياة .

– الموانئ .

– النظافة .

– المطار .

يوم الاثنين

– شيكات الموازنة .

يوم الثلاثاء

– محافظة أبين .

– شيكات موازنة .

يوم الاربعاء

– شيكات الحسابات الجارية الاخرى .

يوم الخميس

– عمل داخلي واستلام مذكرات التصحيحات والتواقيع وأيّ مراجعة ، أو طلب صرف دفاتر شيكات ، أو استلام الكشوفات .

ملاحظة:



– تُقبل شيكات الصحة ومايتبعها في جميع أيام الصرف

نسأل المولى عز وجل السلامة للجميع.