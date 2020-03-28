عدن تايم

البنك المركزي يعلن مواعيد صرف المرتبات

29 مارس، 2020
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اعلن البنك المركزي اليمني عدن جدول سير الأعمال وصرف المرتبات في البنك المركزي المركز الرئيسي –  عدن ، للاسبوع الحالي على النحو التالي:

يوم الاحد

   – الكهرباء .
   – المياة .
   – الموانئ .
   – النظافة .
   – المطار .

يوم الاثنين

   – شيكات الموازنة .

يوم الثلاثاء

   – محافظة أبين .
   – شيكات موازنة .

يوم الاربعاء

   – شيكات الحسابات الجارية الاخرى .

يوم الخميس

   – عمل داخلي واستلام مذكرات التصحيحات والتواقيع وأيّ مراجعة ، أو طلب صرف دفاتر شيكات ، أو  استلام الكشوفات .

ملاحظة:
 
– تُقبل شيكات الصحة ومايتبعها في جميع أيام الصرف

نسأل المولى عز وجل السلامة للجميع.

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البنك المرتبات المركزي صرف مواعيد يعلن

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