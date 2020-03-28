عدن تايم
البنك المركزي يعلن مواعيد صرف المرتبات
اعلن البنك المركزي اليمني عدن جدول سير الأعمال وصرف المرتبات في البنك المركزي المركز الرئيسي – عدن ، للاسبوع الحالي على النحو التالي:
– الكهرباء .
– محافظة أبين .
ملاحظة:
يوم الاحد
– الكهرباء .
– المياة .
– الموانئ .
– النظافة .
– المطار .
يوم الاثنين
– شيكات الموازنة .
يوم الثلاثاء
– محافظة أبين .
– شيكات موازنة .
يوم الاربعاء
– شيكات الحسابات الجارية الاخرى .
يوم الخميس
– عمل داخلي واستلام مذكرات التصحيحات والتواقيع وأيّ مراجعة ، أو طلب صرف دفاتر شيكات ، أو استلام الكشوفات .
ملاحظة:
– تُقبل شيكات الصحة ومايتبعها في جميع أيام الصرف
نسأل المولى عز وجل السلامة للجميع.