البنك المركزي ينقل شحنات اخيرة من النقود من الميناء إلى خزائنه

نقل البنك المركزي يوم الجمعة عدد من شاحنات النقد الجديدة التي تمت طباعتها مؤخرا في روسيا الاتحادية.

وقالت مصادر عاملة في البنك لصحيفة “عدن الغد” ان البنك نقل عدد من الشاحنات المحملة بالنقد المحلي من فئة الـ 100 ريال والـ 500 ريال.

واشار المصدر إلى ان عملية النقل تمت بسلاسة موضحا ان الاموال كانت قد وصلت قبل عام إلى ميناء الحاويات حيث تم نقلها على دفعات .

وأوضح ان الكمية النقدية المنقولة هي أموال ضمن الاموال التي تم طباعتها مسبقا .

