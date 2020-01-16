عدن تايم

البوحر : التحالف جاد في عودة النخبة الى شبوة

17 يناير، 2020
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عدن تايم / خاص.

أكد قائد قوات النخبة الشبوانية المقدم محمد البوحر، على وجود جدية لدى الأشقاء في التحالف لإعادة الأوضاع في شبوة كما كانت قبل أحداث أغسطس، مشيرا إلى أن قوات النخبة ستعود لمواقع تمركزها السابق في المحافظة.

جاء ذلك في تصريح نشرته صحيفة “الأيام” في عددها الصادر اليوم الخميس، حيث قال :”إن اللجنة المشرفة على الشق العسكري والمُشكَّلة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، بدأت مهامها الفعلية في محافظة شبوة كخطوة تالية ما بعد نزولها إلى محافظة أبين، لتنفيذ مراحل اتفاق الرياض في الجانب العسكري والأمني”.

وأضاف: “أن اللجنة العسكرية التابعة للتحالف تشرف على عملية سحب القوات القادمة من مأرب إلى شبوة وإعادتها من حيث أتت، وكذا إزالة الاستحداثات العسكرية من قبل قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في محافظتي أبين وشبوة”.

وحسب ما نقلت الصحيفة، فقد أكد البوحر : على وجود جدية من قِبل الإخوة الأشقاء على ترتيب الأوضاع وإعادتها إلى وضعها الطبيعي، كما كانت عليه قبل الأحداث التي وقعت في أغسطس من العام الماضي.

وطمأن البوحر في ختام تصريحه : مواطني شبوة بأن قوات النخبة الشبوانية بكل قوامها وعتادها جاهزة للعودة والانتشار في كافة مديريات محافظة شبوة تحت إشراف التحالف.

الجديد بالذكر أن اللجنة العسكرية التي يشرف عليها التحالف العربي قد وصلت شبوة، وذلك لتتفيذ مصفوفة الانسحابات التي توافق عليها المجلس الانتقالي والحكومة، ضمن المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق الرياض، الذي ينص في أحد بنوده على انسحاب القوات والمليشيات الإخوانية التي قدمت إلى شبوة، وتسليم تأمين المحافظة إلى قوات النخبة الشبوانية تحت اشراف التحالف العربي بقيادة السعودية.

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