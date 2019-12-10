البيان الإماراتية: نساء اليمن في مرمى الاستهداف الحوثي

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في تقريرا لها اليوم الثلاثاء الضوء على انتهاك جديد لمليشيات الحوثي الانقلابية ضد المرأة في اليمن.

وقالت الصحيفة، إنه بعد حملة الابتزاز التي تعرضت لها العشرات من النساء في صنعاء، والتحريض على الصحفيين، وإغلاق المنظمات والصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية، عادت مليشيا الحوثي هذه المرة واستهدفت الطالبات والفتيات والعاملات في المنظمات الدولية تحت ذريعة”مكافحة الاختلاط”.

وبحسب تقرير الصحيفة فقد تنوعت وتعددت طرق استهداف الميليشيا الحوثية للنساء والتنكيل بهن وبالمدنيين في اليمن، فمن إقدام أجهزة أمن المليشيا على إغلاق عدد من المقاهي الشهيرة في صنعاء، إلى اعتراض الطالبات على مداخل الجامعات بدعوى “عدم حشمة ملابسهن” وصولًا إلى تحريض خطباء المساجد على النساء العاملات في المنظمات، واتهامهن بنشر الانحلال.

وأكدت مصادر للصحيفة، أن وزارة السياحة التابعة لمليشيا الحوثي نفذت حملة مداهمات واسعة، استهدفت مجموعة من المقاهي الراقية التي يرتادها المثقفون والناشطون والصحفيون، بعد أن أصبحت المقاهي الحديثة في صنعاء المتنفسات الثقافية والاجتماعية الوحيدة في المدينة في ظل انعدام الأماكن الترفيهية مثل النوادي والسينما.