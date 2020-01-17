البيان الختامي لأجتماع الدورة الرابعة لأعضاء الهيئة المركزية للمجلس الأعلى للحراك الثوري

تحت شعار ( استعادة الدولة هدف استراتيجي لشعب الجنوب ولن نسمح بإلغائه أو تحريفه) وبمشاركة (85) عضوا من كافة مناطق الجنوب ، عقدت اللجنة المركزية للمجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير و استقلال الجنوب اجتماع الدورة الرابعة في العاصمة السياسية عدن من 11 إلى 15 يناير 2020 حيث تم تمديد الاجتماعات واللقاءات لازدحام جدول الأعمال وإعطاءها الوقت الكافي من المداولة والنقاشات ،حيث أكد الحاضرون جميعا في ذكرى التصالح والتسامح أنهم كحراك ثوري متمسكين بقيم الذكرى النبيلة والتي تعد من أهم الركائز الأساسية لثورة شعب الجنوب وبرغم اختراقها من أطراف تدّعي تمثيل الجنوب وإقصاءها للآخر وشيطنته خدمة لقوى أجينية كانت المسببة لما آلت إليه الأوضاع في البلاد . يحيي المجلس قواعده وانصاره والجماهير التي خرجت بالعاصمة عدن أثناء انعقاد اجتماع الدورة الرابعة , ويجدد المجلس العهد بالسير قدما على خطى شهداء الجنوب الأبرار , هذا و كانت محطة الاجتماع الدوري لحظة هامة لمناقشة العديد من القضايا في مختلف الجوانب ومنها الجوانب التنظيمية الخاصة بالمجلس ، وكذا بحث إمكانية توسيع المجلس وتنشيط بعض دوائره.كما تم مناقشة أهم الأحداث السياسية وفي مقدمتها المستجدات على الساحة الجنوبية فيما شهدتها العاصمة عدن مؤخراً من أحداث مؤسفة وما ترتبت عليه من أزمات إنسانية وأحوال متردية وانفلات أمني وغلاء معيشة ، وتدهور للعملة ونهب للأراضي واستباحة لحرمات البيوت وقتل النفس الزكية التي حرّمها الله ،وكذا المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.وتحدث الحاضرون حول “اتفاق الرياض” حيث أكد المجلس أن هذا “الاتفاق” لايمثل بأي حال من الأحوال الحراك الجنوبي وقواه الحية و ماهو إلا تقاسم مصالح المال والسلطة والنفوذ بين الأطراف الموقعة عليه فقط ،وأن موقفنا من اتفاق الرياض لا يتعارض مع الموقف الثابت للمجلس من الدعوة للسلام شريطة أن يكون سلام دائم غير منتقص أو مرحلي.ورحب المجلس بالحوار الدائر بين الأطراف المتحاربة متمثله بالمملكة العربية السعودية و”أنصار الله” ليفضي إلى وقف الحرب وإحلال السلام الدائم.كما تم مناقشة قضايا الاعتقال والإخفاء القسري الذي يتعرض له قيادات المجلس وعلى رأسهم المناضل سالم عوض الربيزي والمناضل عبدالحميد الروسي الصبيحي.وبحث الاجتماع الدوري الرابع التدخلات الأخيرة لدول ما يسمى بالتحالف العربي وفي مقدمتها دولة الإمارات بالشأن الجنوبي والعمل على محاولة إذكاء الفتنة بين مختلف شرائح المجتمع الجنوبي كالقبيلة و المناطقية.

وبمسئولية وطنية وعنفوان ثوري وروح نضالية ونقاش مستفيض خرج المجتمعون بجملة من القرارات والتوصيات وتمثلت بما يلي :-

– صادقت الهيئة المركزية على كلمة رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الزعيم حسن باعوم في افتتاح الاجتماع الدوري والتي تعد وثيقة من وثائق الاجتماع ويتم اعتماد ما جاء فيها كقرارات وتوصيات وخارطة توجيهية للمرحلة القادمة و العمل على البدء في التحضير للجبهة الوطنية العريضة التي دعى لها والعمل على تشكيل لجان للتواصل .- أقرت الهيئة المركزية الدعوة لعقد المؤتمر العام للحركة الشبابية والطلابية لتفعيلها و رفدها بالكوادر الشبابيةالجانب التنظيمي للمجلس : – أقرت الهيئة المركزية وبحسب اللوائح المنظمة للمجلس وفي مادته رقم ( 9 ) من الفصل الثالث للجزاءات التنظيمية بأن كلا من : 1- المحامي سامي جواس عضو مكتب سياسي2- محمد أحمد الجبواني عضو مكتب سياسي 3- علي أحمد الجبواني عضو مكتب سياسي4- باسم منصور الحوشبي عضو مكتب سياسيقد اخلّوا بأهداف المجلس .. واعتبارهم مفصولين عن المجلس بالإجماع. – أقر الهيئة المركزية توسيع دوائر المجلس وتنشيط بعض الدوائر وفي سبيل تحقيق ذلك أقر الاجتماع ترفيع إلى عضوية المكتب السياسي كلا من :- 1- الدكتور عوض حسن العلقمي2- المناضل الأسير سالم عوض الربيزي3- محسن حسن عزان4- إبراهيم حسين الجفري5- الشيخ قاسم صالح امطلي6- محمد صالح بهيان وترفيع التالية أسماءهم إلى عضوية اللجنة المركزية للمجلس :-عن المهرة :-1- سالم أحمد العامريعن حضرموت :-1- المحامي هاني عبدالله عليو2- عادل عمر بن دغار3- عمر حسن باعوم4- يحيى محمد باراسعن شبوة :-1- علوي صالح لقزع بارحمةعن أبين :-1- الدكتور عمر الزغلي2- حيدرة الشعبي اليافعي3- نصر عبدالله السليمانيعن عدن :-1- سامي محفوظ عبده طارش2- علي شدادعن لحج :-1- العميد حسين حمزه المفلحي2- غسان أحمد عوض العاطفي3- فهمي يسلم4- محمد الصلاحي

الهيئة المركزية للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب

العاصمة عدن

١٥ يناير ٢٠٢٠ م