المشهد العربي

البيان: القوات المشتركة تدق أبواب الحشا

14 يناير، 2020
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رصدت صحيفة البيان الإماراتية، في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، تقريرا حول مواجهات القوات المشتركة مع مليشيا الحوثي الإرهابية، شرق مديرية الحشا على الحدود مع محافظة تعز.

وكشف التقرير عن نقل القوات المشتركة في محافظة الضالع، المواجهات مع ميليشيا الحوثي إلى الأطراف الشرقية لمديرية الحشا على الحدود مع محافظة تعز.

وبحسب مصادر الصحيفة الإماراتية، تستعد القوات المشتركة إلى اقتحام مديرية الحشا باعتبارها منطقة استراتيجية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار إلى نجاح القوات المشتركة في السيطرة على جبال استراتيجية جديدة في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة.

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