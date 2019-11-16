البيان: دور كبير للإمارات ومصر في  حماية المنطقة من الفوضى

سلطت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم السبت الضوء على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ” حائط صد أمام التحديات” إن العلاقات الإماراتية المصرية لا تحتاج إلى مناسبة للحديث عنها، أو التأكيد على عمق أواصر الأخوة والمحبة بين البلدين، قيادة وشعبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة الـ 48 ساعة التي قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات، جاءت لتؤكد على هذه المعاني، وتؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والتعاون، لافتة إلى أنه لم يكن غريبا أن يأتي البيان الختامي للزيارة مجسدا التوافق في الرؤى بشأن كافة القضايا التي تموج بها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأضافت،” لا يخفى على أحد التحديات التي يواجهها عدد من الدول العربية، الأمر الذي يتطلب وجود تنسيق دائم ومستمر بين مختلف دول المنطقة، وفي القلب منها مصر والإمارات، اللتان لعبتا دورا فاعلا في تجنب انزلاق المنطقة إلى الفوضى”.

وقالت ” في الوقت نفسه لا يغيب ملف أمن الخليج العربي عن الإستراتيجية المصرية، باعتباره أمنا قوميا مصريا، ودأب الرئيس السيسي مرارا وتكرارا على التأكيد أن أمن الخليج العربي خط أحمر بالنسبة لمصر، ويرتبط مباشرة بأمنها القومي”.

ولفتت إلى أنه وكعادة مثل هذه الزيارات فإن المجال الاقتصادي يكون حاضرا بقوة، حيث أثمرت عن التوقيع على 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إلى جانب إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار.

واختتمت ” البيان ” افتتاحيتها بالقول : ” هذه الاتفاقيات والشراكات بمثابة ترجمة لما ذكره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بأن “دولة الإمارات لديها توجه استراتيجي نحو إيجاد أفضل العلاقات مع مصر الشقيقة في كافة المجالات، وأن الشعبين الإماراتي والمصري يرتبطان بوشائح قوية من المحبة والاحترام المتبادل وهو ما يدعم العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات”.