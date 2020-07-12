المشهد العربي

البيان: يستحيل صيانة خزان صافر في موقعه

12 يوليو، 2020
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كشفت صحيفة “البيان” الإماراتية، عن استحالة صيانة خزان صافر في موقعه، لكن يحتاج الأمر في البداية تفريغ الكمية التي بداخله من النفط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر اليوم الأحد، قولها إن هناك انفراجة مرتقبة في قضية الخزان النفطي، قبل الجلسة المرتقبة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل.

ونوهت إلى أن الاتصالات التي تجريها الأمم المتحدة مع المليشيات الحوثية، تقترب من الاتفاق على سماح الأخيرة لفريق فني من الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان.

ولفتت إلى أنه على المستوى الميداني، واصلت مليشيا الحوثي هجماتها الوحشية على الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة.

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