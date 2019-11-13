عدن الغد

“البيضاء” أفراد نقطة مليشيا الحوثي يطلقون النار على سيارة مواطن ويصيبونه بجروح بليغ

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 18 دقيقة
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"البيضاء" أفراد نقطة مليشيا الحوثي يطلقون النار على سيارة مواطن ويصيبونه بجروح بليغ

 
أقدم أفراد نقطة تفتيش تابعة لمليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء على إطلاق النار على مواطن أثناء مروره من نقطة دار النجد في محافظة البيضاء (وسط اليمن).
وقالت مصادر محلية ،إن أفراد المليشيات الحوثية في نقطة دار النجد التابعة لمديرية القريشية أطلقوا النار على المواطن “مقبل علي الحطام” المنتمي لقبيلة “آل الحطام” بمنطقة دار النجد، أثناء ما كان ماراً بسيارته من النقطة.
وأضافت المصادر، إن طلقاً نارياً أصاب المواطن “الحطام” في فخذه الأيمن وخروجها من المثانة، فيما لا تزال حالته حرجة جداً، وقد تم إجراء ثلاث عمليات جراحية له.
وبحسب المصادر فإن المليشيات أطلقت عليه النار بعد تحركه قليلاً من النقطة، وحاولت المليشيات عقب ذلك تبرير إقدام عناصرها على ارتكاب الجريمة بادعائها أن على المصاب بلاغات، وطُلب منهم إلقاء القبض عليه.
يشار إلى أن مسلحين حوثيين أقدموا على إحراق هنجر مكون من مجموعة محلات ومعارض للملابس والأقمشة في حارة المستشفى القديم بمدينة رداع، في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة منذ سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة.
 

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عدن الغد

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